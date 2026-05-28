Гинеколог заявил о вреде офисной работы для женщин

Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе заявил, что малоподвижная офисная работа приводит к набору веса, проблемам с сосудами и нарушению гормонального фона, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, сидячий образ жизни без регулярной физической нагрузки негативно сказывается на внешности и здоровье. Уже через несколько лет возможны набор веса и патологии органов малого таза.

«Это малоподвижный образ жизни, при котором не расходуются калории. Если женщина параллельно не ходит в спортзал, то через три — пять лет она превращается в „тетю“, какой бы стройной ни была до этого. Сидячий образ жизни нарушает кровообращение в нижних конечностях и органах малого таза. Нужно каждый час вставать и разминаться, чтобы не было застоя, отеков и риска варикозного расширения вен», — пояснил Лордкипанидзе.

Врач добавил, что работа за компьютером отражается и на нервной системе. Голубое излучение экранов снижает выработку мелатонина и нарушает циркадные ритмы.

«Свет мониторов разрушает мелатонин. Если человек работает допоздна, это ведет к нарушению циркадного ритма, проблемам со сном, склонности к депрессии и эмоциональным перепадам. Компенсировать сидение в офисном кресле можно вечерними прогулками и умеренными фитнес-нагрузками, которые помогут организму восстановиться», — резюмировал гинеколог.

