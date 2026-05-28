Телебашня в Петербурге зажжется в честь Дня пограничника
Подсветка телебашни в Петербурге будет работать до трех часов ночи 29 мая
В Петербурге 28 мая включат праздничную подсветку телебашни в цветах пограничного столба ко Дню пограничника, сообщает газета «Петербургский дневник».
Петербургский филиал Российской телерадиосети подготовил специальный сценарий архитектурно-художественной подсветки.
Телебашня окрасится в цвета пограничного столба вечером 28 мая. Подсветка будет включена с 22:45 до 3:00 утра следующего дня.
Праздничную атмосферу поддержит и медиаконтент на городских крупноформатных LED-экранах.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.