Онкологические заболевания заметно «молодеют», и случаи рака у людей в возрасте 20–30 лет уже перестали удивлять врачей, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

«В настоящее время опухоли стали находить чаще в более раннем возрасте. Такая „молодость“ заболеваний связана как с накоплением дефектов генов в населении (сейчас подавляющее число родившихся детей спасают, выхаживают), а также с ростом технологических возможностей», — сказал Симаков.

Он пояснил, что все это связано с тем, что техника стала лучше, а люди стали чаще обследоваться.

«Уже ни одного эндоскописта нельзя удивить раком прямой кишки в 28 лет и ни одного хирурга — раком щитовидной железы в 24–26 лет. Большую роль играет наследственность», — отметил врач.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Ежегодно мероприятия в честь этой даты организует Международный противораковый союз. 4 февраля 2000 года была подписана Парижская хартия против рака, в которой провозглашали равный доступ к качественной медпомощи, лучшее понимание и уважение достоинства онкобольных, большее финансирование исследований рака.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.