Работникам тубдиспансера Подмосковья вручили сертификаты на соципотеку

Социальная ипотека особенно важный инструмент поддержки медработников. Благодаря ей они могут получать жилье на более выгодных условиях. Благодаря этим сертификатам медицинские работники вносят только процент по кредиту, а основной долг и первоначальный взнос покрывается за счет средств правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин рассказал, что данные сертификаты позволят медработникам получить доступ к более доступному жилью, что может улучшить их качество жизни и уменьшить финансовые нагрузки.

По его словам, это также может помочь в привлечении и удержании талантливых медработников в регионе, что является важным шагом в обеспечении высокого уровня медицинской помощи населению.

Получение сертификатов на «Социальную ипотеку» является важным шагом в поддержке медработников Московской области и улучшении условий их жизни и работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.