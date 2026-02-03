Врач Филева: у «омолаживающих» процедур для здорового пениса есть риски

Препараты и процедуры, обещающие увеличение размера, коррекцию формы и «повышение тонуса» здорового пениса, не имеют медицинского обоснования и могут быть опасны для здоровья, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Подобные методы чаще всего являются маркетинговыми продуктами. В лучшем случае они дают эффект плацебо, в худшем — приводят к осложнениям. Риски включают фиброзы, аллергические реакции, инфекции и формирование стойких деформации. Реальная медицинская польза существует только при коррекции диагностированных нарушении, таких как эректильная дисфункция или болезнь Пейрони, и исключительно под контролем специалиста», — сказала Филева.

Она подчеркнула, что все процедуры, заявляющие «омоложение», «увеличение» или «подтяжку» здорового органа, не имеют доказательной базы.

«Фактически это способ монетизации мужских страхов, связанных с естественными возрастными изменениями, а не медицинская помощь», — заключила врач.

Ранее сообщалось, что процедура «омоложения» пениса стремительно набирает популярность среди россиян старше 30 лет — запись к косметологам на мужскую интим-пластику расписана на месяцы вперед.

