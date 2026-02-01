Российские мужчины массово начали омолаживать пенисы

У российских мужчин начала пользоваться популярностью процедура омоложения пениса. Запись на эту интим-пластику «забита» на месяц, сообщает SHOT .

К косметологам за процедурой обращаются мужчины старше 30 лет, которые хотят вернуть былые ощущения. Мастера предлагают клиентам услугу по омоложению члена при помощи уколов с гиалуронкой.

По словам специалистов, данная процедура быстрая, безболезненная и эффективная. Цена за интим-процедуру варьируется от 24 до 50 тыс. рублей. Эффект после нее сохраняется до 18 месяцев.

Как объяснили косметологи, после 25 лет у мужчин в интимных местах стареет кожа. Ощущения становятся не те, комплексы растут. Контурное омоложение помогает сделать член более гладким и упругим, а также увеличить его длину и толщину.

У процедуры есть и минусы: после нее нельзя заниматься сексом две недели. Также есть риск возникновения уплотнений, отеков и обратного эффекта — снижение чувствительности.

