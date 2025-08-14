Работает лучше кофе: какие «выключатели усталости» помогут вернуть силы?

Холодный душ, дыхательная техника 4–7–8 и короткая прогулка без телефона помогают быстро снизить уровень стресса и вернуть концентрацию, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Теперь про „выключатели усталости“ — те самые 10 минут, которые реально работают. Первый — холодный душ. Не на 5 минут, а просто последние 30–60 секунд прохладной воды. Это активирует симпатическую нервную систему, „будит“ мозг, повышает концентрацию. Да, неприятно. Но работает лучше любого кофе», — сказала Крашкина.

Она добавила, что второй «выключатель» — это дыхание.

«Возьмите 4–7–8: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8. Повторите 4–5 циклов. Это снижает уровень кортизола, успокаивает нервную систему. Отлично работает, если вы чувствуете, что „накручиваете“ себя или не можете сосредоточиться», — рассказала специалист.

Крашкина отметила, что третий способ вернуть силы — это мини-прогулка.

«Даже 10 минут вокруг дома, без телефона. Просто идти и смотреть: на деревья, на небо, на прохожих. Это не прогулка для фитнеса, а для перезагрузки. Мозг получает сигнал: „ты вышел из режима стресса“. И начинает отдыхать», — отметила специалист.