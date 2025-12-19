Путину пожаловались на нехватку лекарств и напомнили бессмертную черномырдинку

Житель Свердловской области обратился к президенту России Владимиру Путину во время «Итогов года». Уралец, процитировав бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, заявил о проблеме с нехваткой лекарств: после операции ему перестали выдавать жизненно важные препараты. В поликлинике, по словам гражданина, разводят руками и говорят, что деньги «кончились».

«В поликлинике города объясняют, что закончилось финансирование. Как говорил многоуважаемый Виктор Степанович Черномырдин: „Никогда такого не бывало и вот опять!“» — пожаловался житель Урала на Прямой линии президента.

Владимир Путин отреагировал на заявление мужчины. Президент отметил, что, по данным правительства, все федеральные средства в регионы направлены в полном объеме, и лекарства должны быть закуплены. Путин поручил местным чиновникам оперативно найти «потерянные деньги» и восстановить снабжение льготников.

Особое внимание глава государства уделил аптечным сетям. Путин подчеркнул, что цены на льготные препараты должны быть строго фиксированными, в том числе и в коммерческих аптеках.

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина проходит 19 декабря в Гостином дворе.

