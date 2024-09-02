Путин: популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство

Президент России Владимир Путин заявил, что популярность вейпов среди молодежи вызывает беспокойство. Глава государства подчеркнул, что подростки не думают о последствиях вредной привычки, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что у детей должно быть понимание, к чему приводит курение вейпов. В том числе у молодых людей снижается репродуктивная функция организма.

«Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом», — заявил глава государства на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ «СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла».

Ранее в Минздраве рассказали о симптомах новой болезни, которую вызывает курение вейпов — EVALI. Всех пациентов, у кого выявлена эта болезнь, нужно госпитализировать. Треть из них и вовсе необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.