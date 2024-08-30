В Минздраве рассказали о симптомах новой болезни вейперов EVALI

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, д. м. н. Маринэ Гамбарян заявила, что почти всех пациентов с болезнью вейперов EVALI необходимо госпитализировать. Треть из них и вовсе нужно подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РИА Новости .

В Минздраве предупреждали о новой болезни любителей курения вейпов — EVALI. Ее симптомы похожи на COVID-19 — это кашель, слабость, одышка и повышение температуры. Все это сопровождается патологическими изменениями в легких. Речь идет об остром ингаляционном поражении ткани.

«95% пострадавших с EVALI нуждаются в госпитализации в отделение пульмонологии или интенсивной терапии, одной трети требуется искусственная вентиляция легких», — заявила Гамбарян.

Она отметила, что в США болезнь официально признали еще в 2019 году. Тогда среди подростков активно популяризировали курение вейпов. За год в США с болезнью EVALI попали в больницу 2800 пациентов, 68 из них скончались.

Ранее детский врач-эндокринолог Мария Калошина заявила, что вейп-системы, как и обычные сигареты, пагубно влияют на организм человека. По ее словам, особенное беспокойство вызывает популярность вейпов среди подростков.