Детский врач-эндокринолог Мария Калошина заявила, что вейп-системы, как и обычные сигареты, пагубно влияют на организм человека. По ее словам, особенное беспокойство вызывает популярность вейпов среди подростков, сообщает Общественная Служба Новостей .

Калошина пояснила, что содержащиеся в вейпах ароматизаторы негативно влияют на железы внутренней секреции, от которых зависит процесс роста, развития, размножения. Поэтому вейпы особенно опасны для подростков.

Кроме того, в составе вейп-жидкостей присутствует пропиленгликоль, который вызывает аллергические реакции, нагноительные процессы, нарушение работы печени и почек.

Эксперт также отметила, что при термическом разложении пропиленгликоля и глицерина повреждаются органы дыхания, центральная нервная система, развиваются мутагенные процессы. Помимо этого, частое курение вейпов снижает уровень витаминов А и С — антиоксидантов, которые играют важную роль в производстве коллагена и эластина. В результате кожа вейпера начинает стареть быстрее, возникают морщины, пигментация.