Пульмонолог рассказала, как меняется внешность человека при курении

Курение — один из самых безжалостных врагов женской и мужской красоты. Даже если человек не ощущает последствий внутри, но его лицо, кожа, зубы и волосы давно подают сигналы бедствия, сообщила РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

«Табачный дым содержит тысячи токсичных веществ, вызывающих преждевременное старение и физическое увядание», — сказала Цагараева.

Она подчеркнула, что одним из наиболее очевидных признаков является изменение цвета кожи. У курильщиков она становится серой, тусклой, с землистым оттенком. Нарушение кровообращения и дефицит кислорода приводит к тому, что клетки кожи не получают достаточно питательных веществ. При этом значительно раньше появляются мелкие морщины вокруг глаз и губ, так называемые «морщины курильщика».

По словам врача, никотин и табачный деготь уничтожают коллаген и эластин — белки, отвечающие за упругость кожи. Под их воздействием кожа становится вялой и дряблой. Также разрушается витамин C — мощный антиоксидант, необходимый для регенерации кожи. Это приводит к ускоренному старению, особенно в области лица и шеи.

Зубы у курильщиков быстро теряют первоначальную белизну, приобретая желтоватый оттенок. Они становятся более хрупкими, а неприятный запах изо рта может стать постоянным. Кроме того, курение повышает риск развития заболеваний десен и возникновения рака полости рта.

Не обошел табак и волосы: они тускнеют, становятся ломкими и тонкими, часто начинают выпадать. Даже голос у курильщиков грубеет — он становится сиплым из-за постоянного раздражения и повреждения голосовых связок.

«Для женщин особенно важно помнить: курение разрушает не только красоту кожи, но и гормональный баланс. Это ведет к нарушению менструального цикла, снижению фертильности и ускорению климактерических изменений», — отметила пульмонолог.

Однако уже через пару месяцев после отказа от курения улучшается цвет лица, восстанавливается эластичность кожи, волосы становятся живее, а дыхание — свежее, заключила Цагараева.