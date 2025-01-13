Психотерапевт рассказал, как брак влияет на мужское и женское здоровье

Брак положительно сказывается на здоровье и продолжительности жизни обоих супругов. Исследования показывают, что женатые люди в целом обладают более крепким здоровьем, чем холостые. Они реже страдают от депрессий, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, сообщил РИАМО Рашид Хамидуллин, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

«Разница в здоровье между мужчинами и женщинами заключается в том, что как правило, брак более сильное влияние оказывает на здоровье мужчин. Например, женатые мужчины чаще контролируют свое здоровье и ведут более здоровый образ жизни благодаря заботе со стороны супруги. Замужние женщины тоже получают многие преимущества, но результаты показывают, что мужчинам в браке достается больше позитивных эффектов в плане здоровья», — отметил эксперт.

Существует мнение, что брак выгоден прежде всего мужчинам. Это объясняется тем, что мужчины в браке могут получить заботу и поддержку, которые влияют на их здоровье и психологическое состояние. Традиционно женщины занимаются бытом, что связано с историческими и культурными стереотипами, согласно которым их роли в семье определяются как домохозяек. Однако эти роли начинают меняться с ростом числа работающих женщин. Мужчины даже стали брать отпуск по уходу за ребенком. Тем не менее стереотипы все еще имеют сильное влияние на восприятие семейных обязанностей.

Женщинам, как правило, важны как романтические, так и платонические отношения, но исследования показывают, что они в большей степени ценят эмоциональную связь и поддержку. По сравнению с мужчинами женщины иногда чувствуют себя более удовлетворенными в одиночной жизни и реже нуждаются в партнере, что связано с их способностью строить крепкие дружеские отношения и находить эмоциональную поддержку вне романтических связей.

Быт также может оказывать значительное влияние на здоровье женщины. Загруженность домашними делами и отсутствие поддержки со стороны партнера могут привести к стрессу, который, в свою очередь, влияет на психическое и физическое здоровье. Также отсутствие равенства в распределении домашних обязанностей может вызвать напряженность в отношениях, что негативно сказывается на качествах семьи. Счастливые пары, где нагрузка по быту распределена поровну, как правило, имеют лучший уровень здоровья и большую удовлетворенность отношениями.

Самые серьезные испытания для брака включают финансовые трудности, различия в воспитательных подходах, несовместимость ожиданий и стилей жизни, а также стресс, связанный с работой и личными долгами. Эти факторы могут привести к конфликтам и напряжению в отношениях, как для мужчин, так и для женщин.

«Семейную жизнь, свободную от конфликтов, нельзя считать абсолютно счастливой, так как конфликты могут быть естественной частью любых отношений. Однако важно, как пары справляются с конфликтами», — заключил эксперт.

Эмоциональная поддержка и открытое общение могут помочь наладить здоровые отношения и предотвращать негативные последствия. Для построения долгосрочного и здорового брака, по словам эксперта, необходимо следующее: совместное решение проблем, регулярное обсуждение ожиданий и чувств, а также работа над созданием эмоциональной близости и доверия. Если проблемы кажутся неразрешимыми, то стоит обратиться за консультацией к семейному психологу, добавил Хамидуллин.