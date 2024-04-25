Психотерапевт объяснила, почему люди заедают стресс

Стресс вызывает рост выработки кортизола, что может приводить к увеличению аппетита. Причиной переедания из-за стресса также может быть эволюционная реакция, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Человек заедает стресс по различным причинам, связанным с физиологией и психологией организма. Одна из них — выработка гормона кортизола. Стресс вызывает увеличение выработки кортизола, что может приводить к увеличению аппетита и желанию употреблять высококалорийную пищу», — сказала Крашкина.

Она добавила, что причиной также может являться эволюционная реакция. В периоды стресса организм может стремиться запасаться энергией в виде жировых отложений — это эволюционно оптимальный способ выживания.

«Могут быть замешаны и психологические аспекты, например, компенсация негативных эмоций. Потребление пищи может стать формой психологической компенсации для смягчения негативных эмоций, вызванных стрессом», — рассказала врач.

Крашкина резюмировала, что эмоциональная нестабильность может быть еще одним поводом. Стресс вызывает изменения в эмоциональном состоянии, что приводит к потреблению пищи в качестве формы утешения.