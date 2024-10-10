Психотерапевт Крашкина: спорт не всегда улучшает психоэмоциональное состояние

Спорт, безусловно, помогает улучшить психоэмоциональное состояние, но это не универсальное решение для всех, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

«Для одних людей физическая активность — путь к душевному равновесию, для других — не столь важный аспект. Кто-то находит баланс в хобби: коллекционировании, ремонте техники или изучении искусства. Важно найти то, что приносит внутреннюю гармонию и уверенность», – сказала Крашкина.

Она добавила, что необходимо не только выбрать занятие по душе, но и поставить перед собой конкретные цели и сроки. Например, если человек решает ежедневно делать зарядку, но откладывает это, у него могут возникнуть чувства самообвинения и недовольства, что снижает самооценку и делает его более уязвимым к стрессу.

«Лучше договориться с собой начать с малого, даже если это одно приседание или наклон. Выполнив это, можно похвалить себя и постепенно увеличивать нагрузку», – пояснила психотерапевт.

По ее словам, данный принцип применим ко всем сферам: изучению языков, чтению книг или любым другим направлениям, которые важны для человека.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Он направлен на повышение информированности людей о проблемах психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.