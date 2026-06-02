Психосоматолог предупредила россиян о нехватке воздуха из-за стресса

Психосоматолог Елена Вершинина заявила, что хронический стресс может вызывать ощущение нехватки воздуха и скованность дыхания. При таких симптомах необходимо обратиться к врачу, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, длительное напряжение держит нервную систему в состоянии тревоги. В результате дыхание становится поверхностным и частым, а мышцы шеи, плеч и грудной клетки — напряженными.

«Хроническое напряжение заставляет нервную систему постоянно находиться в режиме тревоги. В такие моменты меняется ритм дыхания: оно становится более поверхностным и частым. Человек может даже не замечать этого, но тело продолжает реагировать на эмоциональную перегрузку. При длительном стрессе организм буквально теряет способность полноценно расслабляться. Напрягаются мышцы шеи, плеч и грудной клетки, из-за чего дыхание становится скованным. Многие начинают ощущать невозможность „вдохнуть полной грудью“, нехватку воздуха или внутреннее чувство сдавленности», — поделилась Вершинина.

Она уточнила, что подобные состояния часто возникают при тревожности, эмоциональном переутомлении и подавленных переживаниях. Организм воспринимает ситуацию как угрозу и остается в режиме мобилизации даже без реальной опасности.

«Психосоматика не заменяет диагностику и лечение, а помогает понять, насколько тесно эмоциональное состояние связано с реакциями организма. Забота о дыхании начинается не только с физического здоровья, но и с восстановления нервной системы», — заключила Вершинина.

