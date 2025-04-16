Психологи НИКИ детства рассказали, как помочь ребенку пережить стресс

16 апреля отмечается День осведомленности о стрессе. Специалисты выделяют два вида стресса: положительный (эустресс), который не наносит вреда организму, и отрицательный (дистресс), вызванный негативным воздействием. Именно дистресс имеют в виду, когда говорят о стрессе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Эустресс — это полезный стресс, который активизирует физические и мыслительные ресурсы и помогает справляться с трудностями. Однако длительное пребывание в состоянии стресса (это состояние называется дистресс) может привести к истощению сил и нанести вред как физическому, так и психологическому здоровью. У ребенка дистресс может быть вызван чрезмерными физическими нагрузками или эмоциональными переживаниями. Например, к стрессу могут привести смена школы, переезд, отношения в семье и т. п.», — рассказал психолог учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.

Чтобы определить, что у ребенка дистресс, нужно обратить внимание на его настроение и сравнить уровень активности и открытости с вами сейчас и раньше, например, неделю назад. Если ребенок стал меньше делиться своими переживаниями и радостями и ведет себя замкнуто, это может быть сигналом того, что его тело и психика переходят в режим «экономии энергии.

«Если вы заметили, что ребенок не в настроении, поделитесь с ним своими чувствами: «Я вижу, что что-то происходит, и беспокоюсь за тебя. Могу я чем-то помочь? Если захочешь обсудить, я буду рядом». Предложите свою помощь, но не настаивайте. Так ребенок поймет, что его чувства и проблемы важны для вас. Если ребенок поделился с вами своими сложностями, обсудите план их решения. Если же он молчит или вы не можете решить его проблему, просто будьте рядом и дайте ему понять, что он не одинок», — добавил Лыков.

Специалист рекомендовал не отказываться от помощи психологов в сложных ситуациях. Он подчеркнул, что в стрессе человек чаще всего зацикливается на негативе. Помогите ребенку сменить акцент: с плохого на хорошее. Хвалите его за успехи, выражайте одобрение и, конечно же, любите своих детей. Не забывайте, что самая сильная защита от стресса — это искренняя и безусловная любовь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.