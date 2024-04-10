Психолог заявила, что стресс сильнее «бьет» по мужскому здоровью

«Данные о гендерных различиях переносимости стресса в целом достаточно противоречивы. Мужчины и женщины в равной мере переживают те или иные события, демонстрируют идентичные физиологические реакции. Однако у нас существуют некие социальные нормы, которые в психологии носят название „запрет на эмоции“, особенно у мужчин. И как следствие систематически подавляемые эмоции „бьют“ по здоровью представителей мужского пола», — сказала Парамонова.

Она разъяснила, что стресс буквально означает «давление» — это неспецифический ответ организма на воздействие с целью адаптации к этому воздействию и сохранения нормального режима функционирования, то есть гомеостаза.

«При этом захватывается организм на разных уровнях — физиологическом, психологическом и социальном. Психологический стресс — состояние психического напряжения в процессе повседневной жизни (микрострессоры — ред.), в экстремальных ситуациях (макрострессоры — ред.) и в длительных, неблагоприятных ситуациях (хронические субтравматические стрессоры, дистрессы — ред.)», — рассказала психолог.

Парамонова отметила, что личностные свойства напрямую влияют на восприятие ситуации и своих возможностей, именно это называется стрессоустойчивостью. Влияние одного и того же стрессового фактора на разных людей действует по-разному.

«Нас ранит не ситуация, а мысли об этой ситуации, потому что психика человека — это субъективное отражение объективной реальности. Простой пример с вождением автомобиля. Когда за рулем новичок, для него каждая поездка является испытанием. А для профессионала — удовольствие. Вот и получается, что ситуация одна, а реакция на нее разная», — объяснила специалист.

Она резюмировала, что поэтому стресс — это образ мысли и оценки человеком конкретной ситуации.