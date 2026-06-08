Психолог Родина назвала признаки хронической тревоги

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Нейрофизиолог Родина: тревога может возникать без причины

Тревога — врожденная реакция организма на стресс. По словам Анастасии Родиной, насторожиться стоит, если тревожные мысли появляются часто, становятся слишком сильными и мешают обычной жизни.

Эксперт отметила, что хроническая тревога может проявляться физически. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением и нарушения сна.

Родина также указала на поведенческие изменения. Человек может избегать ситуаций, которые раньше не вызывали дискомфорта, сокращать круг общения, отказываться от хобби и менять привычные маршруты.

Психолог подчеркнула, что негативные мыслительные циклы, катастрофизация и самообвинение могут усиливать тревожные расстройства и депрессию. При таких признаках важно взять состояние под контроль.

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