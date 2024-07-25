Психолог рассказала, как выявить причину стресса и эффективно его снизить

Психолог Юлия Харитонова в беседе с РИАМО рассказала, что у любого стресса есть какая-либо причина. Поэтому, чтобы успокоиться и расслабиться, нужно выяснить, что стало триггером к сильному волнению, а затем воспользоваться методом самопомощи.

Для своеобразной инвентаризации стресса нужно задать себе ряд вопросов. Сделать это можно мысленно, но если фиксировать ответы письменно, результат получится более эффективным. Для этого можно сделать таблицу стрессовых ситуаций: на что именно вы реагируете? С какой интенсивностью по шкале от 0-100? Как часто? Какие последствия вызывает стресс? Как вариант, это может быть переедание или бессонница.

Когда человек выяснил, как часто он волнуется и что с ним происходит, нужно кратко описать ситуацию-триггер стресса. Например, какие картины о вероятных негативных последствиях нарисовало воображение, насколько реальна их реализация.

«Почему важно ответить на эти вопросы? Потому что придумывать катастрофический сценарий легко. Базовый страх, который лежит в основе стресса, запускает автоматические мысли. Мысли запускают тяжелые, пугающие или агрессивные эмоции. А эмоции толкают нас на неадекватные, неоправданные действия. Тогда исход ситуации в любом случае может оказаться проигрышным», — объяснила Харитонова.

По словам собеседницы редакции, эффективно поработать со стрессом получится только в момент, когда известна его причина. Сильное волнение может ощущаться напряжением мышц.

Ранее Юлия Харитонова поделилась методами, которые помогут быстро успокоиться и расслабиться. Для этого нужно использовать специальную дыхательную технику и шевелить челюстью из стороны в сторону.