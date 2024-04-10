Психолог Парамонова: стресс бывает полезным для организма человека

Полезный стресс укрепляет организм, а также оказывает благоприятное воздействие на организм, сообщила РИАМО психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова.

«Эустресс — полезный стресс. Укрепляет организм. Под действием гормонов стресса увеличивается частота сердечных сокращений, поднимается артериальное давление, учащается дыхание, кровь насыщается кислородом, мобилизуются энергетические запасы организма и их пополнение за счёт удовлетворения результатом», — сказал Парамонова.

Она добавила, что вред наносит хронический, деструктивный стресс — дистресс. Признаков такого стресса много. Среди них частые головные боли, сердечные боли, отдышка, повышенное потоотделение, мышечное напряжение, ухудшение сна, частые ОРВИ, беспричинная тошнота.

«Также может появится ухудшение памяти, снижение внимания, появление конфликтности, постоянной усталости, тревожности, агрессии, снижение либидо. В целом, дистресс в первую очередь негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте и на сердечно-сосудистой системе», — рассказала психолог.