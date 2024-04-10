Психолог Парамонова объяснила, почему при стрессе чаще болеют

При длительном воздействии стресса функциональность иммунной системы ухудшается, и он может быстрее заболеть, сообщила РИАМО психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова.

«При длительном воздействии стресса функциональность иммунной системы ухудшается, а это значит, что человек становится более восприимчивым к болезнетворным микроорганизмам и может быстрее заболеть», — сказала Парамонова.

Она добавила, что когда человек сталкивается со стрессом, в кровь выбрасывается большое количество гормонов стресса, то есть адреналина, норадреналина, кортизола, — это то, что необходимо для устранения угрозы.

«Когда количество адреналина и норадреналина повышается, человек начинает ощущать тревогу и страх. Также в зависимости от личностных и характерологических особенностей человек либо чрезмерно теряет, либо набирает вес», — рассказала психолог.

Она отметила, что стресс еще приводит к бессоннице или постоянной сонливости.