В Ленинском округе технически открыли женскую консультацию в Сапронове

Филиал женской консультации Видновского перинатального центра технически открыли 12 сентября в деревне Сапроново Ленинского округа. Учреждение будет обслуживать около 35 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Филиал женской консультации Видновского перинатального центра технически открыли 12 сентября, в День Ленинского городского округа, в деревне Сапроново. Помещения осмотрели глава округа Станислав Каторов, депутат Госдумы Роман Терюшков, заместитель председателя совета депутатов Валерий Черников, главный врач перинатального центра Тамара Белоусова и директор проектов АО «MR GROUP» Денис Борисов.

Новый филиал расположен по адресу: микрорайон Купелинка, квартал Центральный, дом 7, помещение 2Н. Он рассчитан примерно на 35 тыс. жителей Сапронова, Калиновки и села Ермолино. В учреждении оборудовали кабинеты акушера-гинеколога и УЗИ, а также дневной стационар на пять коек. Мощность филиала составит 36 посещений в смену.

«Открытие филиала женской консультации — важный шаг для жителей деревни Сапроново, Калиновки и села Ермолино. Совсем скоро качественная медицинская помощь будет буквально в шаговой доступности. Это уже третий филиал женской консультации в округе — два других работают в микрорайонах Зеленые Аллеи и Пригород Лесное», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Филиал полностью укомплектовали мебелью, медицинским оборудованием и техникой. О дате официального начала работы учреждения сообщат дополнительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.