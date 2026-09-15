Дмитрий Аленичев вернулся на пост главного тренера «Арсенала»

Дмитрий Аленичев после назначения главным тренером тульского «Арсенала» заявил, что давно ждал возвращения в клуб. Его ассистентом станет Егор Титов, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

Дмитрий Аленичев дал первое интервью после возвращения в тульский «Арсенал». Тренер рассказал, что после ухода в «Спартак» летом 2015 года был уверен, что однажды снова возглавит «оружейников».

Егор Титов станет ассистентом Аленичева. Ранее они вместе работали в «Спартаке», а до этого были партнерами на поле. Аленичев заявил, что «Арсенал» занимает не то место, которого заслуживает, и пообещал исправить ситуацию.

Впереди у команды трехнедельный перерыв на матчи сборных. За это время тренер познакомится с коллективом. Аленичев возглавлял «Арсенал» в 2011–2015 годах и за два сезона вывел клуб из Второй лиги в Российскую премьер-лигу. Он сменил Дмитрия Гунько, который подал в отставку после поражения от ивановского «Текстильщика» и вылета из Кубка России.

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