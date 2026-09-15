Юнармейцы Богородского округа выступят на слете «Пост № 1» в Петербурге

Команда Дома Юнармии Богородского округа впервые представит муниципалитет на XI Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1», который пройдет с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда юнармейского отряда Центра допризывной подготовки молодежи — Дома Юнармии Богородского округа — впервые выступит на XI Всероссийском слете активистов движения «Пост № 1». Мероприятие пройдет с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге под девизом «Если мы едины — мы непобедимы».

Участники прошли конкурсный отбор и готовились к слету несколько месяцев. В состав команды вошли Анастасия Краснова, Мария Кравченко и Дарья Русановски из ЦО № 2, Виктория Аллаярова из ЦО № 9 и Артем Сухорученков из ЦО № 5.

Юнармейцы покажут навыки смены почетного караула, возложения гирлянды, тактической медицины, оказания первой помощи, физической подготовки и стрельбы. Программа также включает творческие конкурсы и проверку знаний по истории России и Великой Отечественной войны. В конкурсе «Заступление на пост» команды представят церемониальную подготовку и ритуалы несения вахт памяти у воинских захоронений и мемориалов.

Слет объединяет военно-патриотические клубы России, несущие вахты памяти. Его организует Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «ТАЙФУН» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.