В Дмитровском округе обновят дворы и тротуары в микрорайоне ДЗФС

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 12 сентября обсудил с жителями микрорайона ДЗФС благоустройство дворов, подходов к остановкам и дороги к Инженерной школе. Часть работ выполнят в ближайшее время, более масштабные проекты запланированы на 2027 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов 12 сентября вместе с жителями осмотрел микрорайон ДЗФС. Во время обхода определили первоочередные задачи и работы, которые включат в планы на 2027 год.

На подходах к остановкам «Лицей» на отдельных участках отсутствует тротуар. Михаил Шувалов поручил начальнику МКУ «Управление автодорог Дмитров» Александру Тихомирову обследовать территорию и подготовить решение. После июльской непогоды в микрорайоне планируют высадить новые деревья вместе с жителями — по возможности уже осенью.

Для дороги к Инженерной школе из микрорайона Подчерово подготовили сметный расчет. Проект предусматривает уширение проезжей части, строительство тротуара, устройство освещения и парковочного пространства. Сейчас прорабатывают варианты дополнительного финансирования.

В 2027 году в ДЗФС планируют установить две большие детские площадки и воркаут-зоны. Жители также предложили создать больше спортивных пространств для подростков, включая площадку для баскетбола.

У дома № 20 после дождей на въезде во двор скапливается вода. В ближайшее время дорогу подсыплют и выровняют, а в 2027 году проведут комплексное благоустройство двора: расширят проезд, обустроят тротуар и дополнительные парковочные места. Также жители указали на необходимость привести в порядок ливневую канализацию, опилить деревья и кустарники, скосить траву, восстановить ограждение детской площадки и снести расселенные дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.