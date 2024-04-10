Психолог Парамонова назвала самый простой способ борьбы со стрессом

«Способы борьбы со стрессом подбираются индивидуально. Первое — это дыхательные техники, их много. Самая простая — резонансное дыхание, это когда длинный, 5 секунд, вдох и такой же, 5 секунд, выдох. Позволяет снизить уровень кортизола», — сказала Парамонова.

Она добавила, что справиться со стрессом помогает контрастный душ и любое взаимодействие с природой, животными. Кто, что любит: погулять по парку или лесу, посидеть у воды и тому подобное.

«Общение с приятными, интересными нам людьми и массаж — тоже эффективные способы преодолеть стресс. Можно порекомендовать медитацию в связи с тем, что мозг самый „прожорливый“ орган и в целях экономии он умеет переключаться в режим энергосбережения. Очень полезными в этом плане являются медитации. Они позволяют разгрузится и накопить энергию», — рассказала психолог.

Парамонова отметила, что среди способов — занятие физкультурой, плавание.

«Нужны интересные хобби, любое творчество. Дофамин вырабатывается вместе с такими эмоциями, как интерес и радость, что появляется в результате занятия приятными и увлекательными вещами. Каждое напряжение должно сменяться расслаблением. Стресс должен смениться эустрессом», — разъяснила специалист.