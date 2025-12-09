Психолог НИКИ детства рассказала, как формируется привычка к курению

В России с 8–14 декабря проходит неделя Минздрава по профилактике потребления никотинсодержащей продукции. В продолжение информирования психологи НИКИ детства рассказали о формировании привычки курения у детей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Воспитание ребенка — это не только слова, но и поведение. Психологи НИКИ детства подчеркивают: дети усваивают привычки, наблюдая за взрослыми, особенно за родителями. Наиболее яркий и тревожный пример — курение в присутствии ребенка. Даже если родители не поощряют подражание, их действия становятся моделью для подражания. Дети, чьи родители курят, в 2–3 раза чаще начинают курить сами в подростковом возрасте.

«Здоровый образ жизни начинается не с запретов, а с личного примера. Когда ребенок видит, что взрослый выбирает заботу о себе — он учится делать тот же выбор», — подчеркивает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Важно понимать: формирование привычек — это не одноразовое событие, а процесс, зависящий от повторяющихся действий и эмоциональной окраски. Если родитель курит, но при этом выражает стыд или негатив, ребенок может начать курить как способ протеста или «взросления». Если же курение происходит без осуждения — оно воспринимается как допустимое поведение.

Психологи рекомендуют:

Не курить в присутствии ребенка (даже если он спит);

Обсуждать с ребенком последствия курения, используя простые аналогии;

Подавать личный пример здорового образа жизни;

Вовлекать ребенка в активности, заменяющие пассивное наблюдение за вредными привычками.

Психолог НИКИ детства Марина Андриенко добавляет: «Дети зачастую воспринимают мир через имитацию. Они не анализируют мораль или последствия — они копируют. Курение — это не просто вредная привычка, это ритуал: зажигалка, запах, жест, пауза. Ребенок запоминает это как часть „нормальной“ жизни взрослого». У детей, растущих в семьях с курящими родителями, в 80% случаев снижается уровень сопротивления к табаку в подростковом возрасте.

Формирование привычек — это ежедневный процесс, в котором каждое действие взрослого становится ориентиром для ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель Ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.