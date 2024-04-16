Психолог НИКИ детства рассказал, как помочь ребенку преодолеть стресс

Существует два вида стресса. Первый — эустресс — положительный и не наносит вреда организму. Второй — дистресс — отрицательный, он вызван негативным воздействием. Когда говорят о стрессе, имеется в виду именно дистресс.



«Стресс может быть другом — он активизирует физические и мыслительные ресурсы, помогая преодолеть возникающие трудности. Такой вид стресса называется — эустресс. Но бывает, что продолжительное нахождение в этом состоянии приводит к истощению сил и это приносит вред как для физического здоровья, так и психологического. Такой стресс называется — дистресс. У ребенка дистресс может быть вызван чрезмерными физическими нагрузками, а также эмоциональными переживаниями. Например: новая школа, переезд, школьная успеваемость, отношения в семье и дружбе», — пояснил Лыков.

Для того, чтобы помочь ребенку, необходимо сначала увидеть дистресс. По словам специалиста, нужно наблюдать за настроением ребенка. Сравнивать уровень его активности и открытости контакта с вами сейчас/неделю/месяц назад.

«Если ребенок меньше разговаривает о происходящем в школе, о своих переживаниях, становится закрыт — это сигнал о том, что его тело и психика уходят в режим «экономии энергии». Встаньте на сторону ребенка и как союзники, обсудите план решения возникших сложностей. Если вы не можете повлиять на что-то — просто будьте рядом и дайте понять, что он не одинок. Если вы наблюдаете, что ребенок долго не в настроении, можно сказать: «Я вижу, что что-то происходит и беспокоюсь. Могу я чем-то помочь тебе? Если захочешь обсудить, я буду рядом». Такой подход позволяет ребенку почувствовать, что его переживания важны и его решения уважаются», — добавил психолог НИКИ детства.

По словам специалиста, очень важно отмечать достижения ребенка и давать похвалу за них. В состоянии избыточного стресса, психика концентрируется, по большей части, на негативе. Помогите ему повернуть фокус внимания на хорошее. В кризисных ситуациях не нужно пренебрегать квалифицированной помощью специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.