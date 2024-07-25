Психолог Харитонова: дыхание и движение челюстью помогут быстро снять стресс

Стресс — это защитная реакция организма на разные ситуации, однако она не всегда приносит пользу. Чтобы сильное волнение не навредило здоровью, нужно вернуть себя в состояние спокойствия дыхательной техникой и специальными движениями челюсти, сообщила РИАМО психолог Юлия Харитонова.

Харитонова рассказала, что каждый человек может научить организм адекватно реагировать на стрессовые ситуации, чтобы волнение не влияло на состояние здоровья. По ее словам, с помощью дыхания можно успокоиться и начать ясно мыслить.

Чтобы снизить стресс, нужно начать дышать верхней частью грудной клетки, при этом нельзя помогать себе плечами. Затем перевести вдох глубже, опуская дыхание в живот. Выдох — в обратном направлении.

Шея — это самое уязвимое место в организме, где стресс ощущается напряжением мышц. Помочь себе расслабиться можно мягкими наклонами головы к плечам и мягкими движениями челюсти из стороны в сторону.

«Просто очень аккуратно и медленно подвигайте челюстью вправо, влево, вперед и немножко в себя», — посоветовала психолог.

Снизить накал стресса также поможет упражнение с коленями. Нужно наклониться вперед и вниз и слегка подпружинить коленями, немного сгибая и разгибая их. Повторять две-три минуты. Затем аккуратно подняться. Это упражнение снизит страх, снимет заторможенность, забывчивость, гнев, раздражение.