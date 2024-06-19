Психолог Хакимов назвал лучшие места для прогулок, чтобы справиться со стрессом

Чтобы эффективнее справиться со стрессом, следует избегать шумных и многолюдных мест. Лучше всего отправиться на прогулку в парк или лес, можно пройтись по живописной прибрежной зоне или тенистой аллее. Об этом РИАМО рассказал московский психолог Денис Хакимов.

«Для того, чтобы эффективнее справиться со стрессом, следует избегать шумных и многолюдных мест, которые будут «перегружать» нашу нервную систему. Лучше всего отправиться на прогулку в парк или лес, можно пройтись по живописной прибрежной зоне или тенистой аллее», – сказал Хакимов.

Он отметил, что городской пейзаж может восхищать и завораживать, но наиболее благоприятный эффект на наше психоэмоциональное состояние оказывает спокойная и умиротворяющая природа.

«Там нет визуального шума и каких-то раздражающих факторов. Но немаловажно отталкиваться и от собственных потребностей и самоощущения: если вам помогают преодолеть грустное состояние какие-то яркие впечатления и эмоции, то для прогулки можно выбрать и более оживленное место», – уточнил специалист.

Хакимов предположил, что возможно, кто-то больше предпочитает старинные улочки или большие городские площади. Главное – найти свое «место силы», которое будет приносит ощущение гармонии.

«Есть места, которые чрезмерно стимулируют нашу нервную систему. Там много людей, сочных красок и разнообразного досуга. Они не дают сбалансировать чувства, и скорее «забирают» нашу энергию, чем помогают восстановить ее. Да, если мы пришли на какую-то интересную уличную ярмарку в хорошем расположении духа и с целью получить новые впечатления, то такой досуг, безусловно, «заряжает» и подпитывает нас», – рассказал психолог.

Он заключил, что если человек чувствует усталость, стресс или тревогу, то лучше всего в качестве места для прогулки выбрать более размеренную и спокойную локацию.

19 июня отмечается Международный день прогулки, который является очень актуальным в современном мире с его бешеным ритмом жизни.