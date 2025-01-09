Психолог дала советы родственникам людей, переживших клиническую смерть

Близким человека, который перенес клиническую смерть, стоит понимать, что он изменится, может вести себя иначе и реагировать по-другому. Быстрее восстановиться ему поможет понимание и поддержка, сообщила РИАМО психолог Эльвира Жданова.

«Самое первое, на что нужно обратить внимание, это на то, насколько человек адекватно фиксирует окружающую реальность. Как видит и воспринимает, и как реагирует. То есть проводится так называемый тест на реальность. И второе — понять, есть ли у человека в памяти пробелы», — сказала Жданова.

Психолог обращает внимание родственников на то, что клиническая смерть может изменить и психологию человека. Например, он по-другому может реагировать на различные вещи или даже забыть то, как он к чему-то относился. При этом родственникам нужно проявить терпение к своему близкому человеку. Обязательно нужно обсуждать и спрашивать, какие эмоции сейчас испытывает близкий.

«Только так, потихоньку восстанавливать связи, потому что, что именно случилось с мозгом после клинической смерти, мы не знаем. МРТ это не всегда показывает — какие конкретно повреждены отдела мозга», — сказала Жданова.

Она отметила, что близким стоит больше времени проводить вместе, совершать совместные действия с человеком, пережившим клиническую смерть. Это поможет быстрее адаптироваться к прежней жизни и восстановить нейронные связи мозга.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг — режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян — находится в коме после перенесенной клинической смерти.