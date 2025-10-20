Госпитализация в психиатрический стационар бывает добровольная и недобровольная. Если человек просто решил, что хочет лечь в психиатрическую больницу, то так не получится. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр онлайн-платформы «Твой Doc» Екатерина Кожадей.

«У нас есть 29 статья закона о психиатрической помощи: если человек опасен для себя или для окружающих, беспомощен — по решению суда его действительно могут направить в психиатрическую больницу», — рассказала Кожадей.

Она пояснила, что, если человек сам согласен лечь в психиатрическую больницу, для этого нужны основания. Этим основанием будет его психическое состояние.

«То есть, если человек просто решил, что хочет лечь в психиатрическую больницу, — нет, туда не так просто попасть. Добровольная госпитализация означает, что у человека есть заболевание или состояние, требующее стационарного лечения. Решение о госпитализации принимает врач, который осмотрел пациента, ведет его, контактирует с ним и дает направление. Дальше, если человек согласен, это будет добровольная госпитализация. Если не согласен — недобровольная, по суду», — разъяснила психиатр.

Кожадей предупредила, что на деле все гораздо сложнее, чем кажется. Не каждый человек, решивший «лечь в психушку», может просто так это сделать.

Среди представителей поколения Z появилось необычное увлечение под названием «дуркинг». Оно активно обсуждается в соцсетях и заключается в том, что молодые люди по собственному желанию ложатся в психиатрические больницы. Их цель — избавиться от накопившегося напряжения и предотвратить эмоциональное истощение

