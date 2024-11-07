Психиатр рассказал об ускорении старения из-за травматического опыта

При столкновении с травмирующей ситуацией в организме запускается целый каскад биохимических реакций. Ключевую роль в этом процессе играют три гормона: кортизол, адреналин и норадреналин, сообщил РИАМО главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Он пояснил, что изначально механизм был создан природой для выживания. Это древняя реакция «бей или беги», которая помогала предкам спасаться от хищников или бороться с врагами. В момент опасности эти гормоны обеспечивают улучшение концентрации внимания, усиление кровообращения, повышение уровня глюкозы в крови и прилив дополнительной энергии.

«Проблема современного человека в том, что организм одинаково реагирует на встречу с хищником и на современные триггеры: негативные комментарии в социальных сетях, попадание в пробку, публичное выступление и прочее. Постоянный информационный шум, давление социума, рабочие дедлайны — все это воспринимается телом как угроза», — сказал Вашкин.

По его словам, природа не предполагала, что человек будет находиться в состоянии постоянной мобилизации. Запасы гормонов не бесконечны. Когда стресс становится хроническим, гормональная система начинает работать со сбоями. Это приводит к истощению организма и запускает процессы преждевременного старения.

«При длительном стрессе повышенный уровень кортизола может негативно влиять на выработку других важных гормонов, включая половые, которые отвечают за репродуктивную функцию, состояние кожи, сосудов и мышечной ткани», — добавил доктор.

Как уточнил врач, когда человек постоянно находится в травматической ситуации, организм перенаправляет все ресурсы на выработку «гормонов выживания» — кортизола, адреналина и норадреналина. Это приводит к подавлению синтеза половых гормонов. Эндокринологи называют такое явление «синдромом обкрадывания». Проще говоря, организм жертвует красотой и молодостью ради выживания.

Он подчеркнул, что последствия этого процесса проявляются на разных уровнях. Так, кожа становится тонкой и сухой, появляются морщины и заломы, нарушается распределение подкожного жира, образуются отеки, усиливается выпадение волос, при наборе веса появляются широкие растяжки. Что касается внутренних процессов, то тут выделяют ускорение старения клеток, снижение противоопухолевого иммунитета, развитие остеопороза, мышечной дистрофии, а еще может нарушаться обмен веществ.