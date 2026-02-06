Психиатр рассказал о причинах и проявлениях СДВГ у детей и взрослых

Старший научный сотрудник института детской психиатрии Денис Тихонов объяснил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) связан с особенностями работы мозга и может проявляться как у детей, так и у взрослых, сообщает «Вечерняя Москва» .

Россия входит в число стран с благоприятными условиями для развития искусственного интеллекта. Ученые из Севастопольского госуниверситета разработали нейросеть, которая диагностирует СДВГ с точностью более 90%.

Тихонов рассказал, что впервые СДВГ был описан британским педиатром Джорджем Стиллом в начале XX века. Современные исследования относят СДВГ к нейробиологическим расстройствам, при которых человеку сложно концентрироваться и контролировать свою активность. Причиной служит нарушение баланса нейромедиаторов, таких как дофамин и норадреналин, отвечающих за мотивацию и внимание.

Как пояснил специалист, выявить СДВГ могут неврологи, детские психиатры или опытные педиатры. Основные признаки — неусидчивость, быстрая потеря интереса к занятиям, постоянное отвлечение.

Эксперт отметил, что СДВГ сохраняется и во взрослом возрасте, проявляясь в забывчивости и трудностях с концентрацией. Расстройство одинаково часто встречается у мальчиков и девочек, но проявляется по-разному: у мальчиков преобладает гиперактивность, у девочек — проблемы с вниманием.

По его словам, СДВГ не связано с интеллектуальными отклонениями. Дети с этим расстройством могут быть эрудированнее сверстников, но им сложнее усваивать материал из-за трудностей с саморегуляцией. Для коррекции состояния применяют медикаментозную терапию и психологические методы, включая упражнения на развитие самоконтроля и организацию режима дня.

Эксперт советует разбивать занятия на короткие отрезки, использовать положительное подкрепление и игровые элементы. Полностью вылечить СДВГ невозможно, но при правильном подходе человек может эффективно использовать сильные стороны, такие как креативность и быстрая обработка информации.

По оценкам специалистов, в России с СДВГ могут жить около 3 млн детей. Официальная статистика по этому расстройству не ведется.

