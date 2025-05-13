Психиатр рассказал, на какие проблемы указывают потускневшие сновидения

Бессонница и другие расстройства сна — частое явление в современном мире. Психиатр клиники «Аксона» Эдуард Холодов рассказал, что тревожные или блеклые сны могут быть симптомом психологических нарушений, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, полноценный сон длится 6–8 часов. Он должен быть глубоким и сопровождаться сновидениями. Именно во сне мозг перерабатывает впечатления дня: сознание и подсознание «сотрудничают», помогая сохранить эмоциональное и ментальное здоровье.

Если сны становятся тусклыми, медленными, однообразными, это может говорить о нарушении работы подсознания. В результате у человека снижается концентрация, ухудшается память, появляется усталость — все это возможные признаки тревожных расстройств или депрессии.

Иногда такие изменения сопровождаются классической бессонницей: человек не может уснуть, ворочается, засыпает под утро. В других случаях он засыпает быстро, но просыпается слишком рано — и тоже чувствует себя измотанным. Бывает и так, что человек спит всю ночь, но просыпается с ощущением, что не сомкнул глаз. Все эти состояния — повод обратиться к специалисту.

Если бессонница продолжается более трех недель, сопровождается плохим настроением, утомляемостью, нарушением памяти или концентрации, нужна консультация психотерапевта или психиатра. Важно понимать: качественный сон — основа здоровья, а его нарушения могут быть первым сигналом, что психике нужна помощь.