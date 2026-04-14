Психиатр объяснил причины весеннего обострения

Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что так называемое весеннее обострение связано не столько с сезоном, сколько с зимними условиями и социальным стрессом.

По словам специалиста, у людей с психическими расстройствами рецидивы действительно чаще происходят весной и осенью. Однако их причины кроются в более раннем периоде.

«Весенние обострения с точки зрения медицины начинаются еще зимой. Самое трудное время — декабрь, январь, когда холодно, темно, высокая влажность, перепады атмосферного давления, снегопады и прочее. Это время, когда идти к врачу, если говорить о людях, страдающих хроническими процессами, лениво, когда люди перестают принимать лекарства, потому что нужно идти за ними в аптеку, так и начинаются сбои», — пояснил врач в эфире радио Sputnik.

По его словам, изменения в состоянии становятся заметны весной, когда достигают пика.

Говоря об осени, Федорович отметил влияние социальных факторов.

«Когда мы говорим про осень, то если посмотреть на ситуацию с точки зрения социальной, то осень — это окончание каникул и лета, это когда нужно идти в школу, институт, на работу и прочее. То есть это сезон, когда активно нарастает социальный стресс, именно он приводит к ощущению, что есть некое обострение, когда есть усталость, тревожность и так далее», — заключил врач-психиатр.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.