Психиатр Чеховской больницы назвала признаки депрессии

Психиатр Чеховской больницы Элада Теванян рассказала о симптомах депрессии и поводах обратиться за помощью. Рекомендации приурочены к Неделе сохранения психического здоровья, которая проходит с 5 по 11 октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отдых, который не возвращает силы, утомление от общения и потеря удовольствия от привычных занятий могут указывать на состояние, требующее внимания специалиста.

«Насторожиться следует, если подавленность, ощущение пустоты или потеря интереса к жизни сохраняются большую часть дня почти ежедневно в течение двух недель», — объяснила психиатр, заведующая психоневрологическим диспансером Чеховской больницы Элада Теванян.

Другие признаки — нарушения сна и аппетита, трудности с концентрацией, выраженная усталость, чувство вины и безнадежности. Если состояние быстро ухудшается или мешает учиться, работать, общаться и выполнять повседневные дела, помощь нужна раньше. При мыслях о самоповреждении или нежелании жить обращаться за ней необходимо незамедлительно.

На приеме не нужно подбирать «правильные» слова или ставить себе диагноз: достаточно описать плохой сон, упадок сил и потерю интереса к привычным вещам. Врач уточнит, когда появились симптомы и как они влияют на жизнь, сон и аппетит. При необходимости назначит обследования, чтобы исключить похожие проявления соматических заболеваний, например нарушений работы щитовидной железы, или влияние лекарств.

Депрессия — не просто плохое настроение или отсутствие силы воли, а расстройство, которое поддается лечению.

«В зависимости от состояния могут применяться психотерапия, лекарственная терапия или их сочетание. Тактика лечения подбирается индивидуально. Самостоятельно начинать прием препаратов, менять дозировку или отменять назначенное лечение нельзя», — подчеркнула Теванян.

Для поддержки психического здоровья врач рекомендует соблюдать режим сна, ежедневно уделять время посильной физической активности и прогулкам, общаться с близкими и планировать отдых. Алкоголь лучше ограничить: он может ухудшать сон, настроение и течение депрессии.

Психиатр Чеховской больницы принимает по будням по адресу: г. Чехов, ул. Пионерская, д. 8. Запись не обязательна. О тревожащих симптомах также можно рассказать участковому терапевту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.