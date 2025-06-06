Простое и эффективное правило: как пить кофе и не терять белизну улыбки

Эксперт: для сохранения белизны улыбки кофе по утрам нужно пить до чистки зубов

Частое употребление кофе, красного вина, чая и сладких коктейлей может спровоцировать проблемы с зубами: белизна улыбки может исчезнуть, а также повысится риск появления кариеса. Чтобы этого не произошло, нужно правильно употреблять перечисленные напитки, сообщила РИАМО заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

Забота о зубах

«Самое простое и эффективное правило — пить кофе до утренней чистки зубов. После напитка на эмали образуется тонкая пленка, которая притягивает пигменты. Если сразу почистить зубы, можно удалить этот налет и сохранить натуральный оттенок», — заявила Радько.

По словам эксперта, если человек недавно прошел процедуру профессионального отбеливания зубов, то ему рекомендуется временно соблюдать «прозрачную» диету: исключить из рациона ярко окрашенные продукты, в число которых входят ягоды, чай, вино и соусы. Если от напитков отказаться не получается, то можно использовать трубочку, чтобы минимизировать контакт жидкости с эмалью.

«Используйте трубочку — это сократит контакт напитка с передней поверхностью зубов. И обязательно прополощите рот водой после каждой чашки или бокала. В идеале — почистить зубы», — отмечает специалист.

Радько также порекомендовала избегать резких перепадов температур. Это поможет минимизировать риск возникновения чувствительности зубов. Например, лучше отказаться от такого сочетания, как горячий кофе и мороженое. Эти продукты могут спровоцировать появление трещин на зубной эмали.

Многие уверены, что чай безопаснее для эмали, чем кофе, но это не совсем так. Особенно темные сорта — черный и пуэр — могут окрашивать эмаль ничуть не меньше, чем эспрессо. Кроме того, танин, содержащийся в чае, способствует образованию плотного налета, который трудно удалить обычной щеткой.

«Даже зеленый чай, который считается более щадящим, при регулярном употреблении может оставлять желтоватый налет. Особенно если не соблюдать гигиену», — пояснила Радько.

Правила ухода за полостью рта

Чтобы сохранить белизну улыбки после употребления кофе или чая, достаточно пить окрашивающие напитки до чистки зубов или через трубочку. В дальнейшем после каждого напитка рекомендуется полоскать полость рта водой.

Здоровье зубов поможет сохранить отказ или сведение к минимальному количеству потребления сладких и горячих напитков с высокой кислотностью. Еще одним секретом красивой улыбки является регулярное посещение стоматолога.

«Здоровье эмали — это не только эстетика. Микротрещины и истончение защитного слоя открывают путь для бактерий, что может вызывать воспаления в полости рта, осложненные инфекции и даже влиять на общее состояние организма — от работы пищеварительного тракта до сердечно-сосудистой системы», — добавила специалист.