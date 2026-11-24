Особое внимание в народной программе «Единой России» уделяется развитию общественных пространств и созданию современной городской среды. Благодаря этому у жителей Химок появилась обновленная территория у Барашкинского пруда как для активного, так и для спокойного отдыха, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Очень рада, что наш любимый пруд наконец преобразился! Раньше здесь было неудобно гулять с детьми, а теперь есть где посидеть, где поиграть, да и просто приятно провести время всей семьей», — поделилась жительница Химок Анна Петрова.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Инна Федотова подчеркнула, что важно было не просто преобразить территорию, но и сохранить ее уютную атмосферу.

«У воды обустроили деревянные настилы и прогулочные дорожки, установили скамейки, шезлонги, качели, а также современные детскую и спортивную площадки. Кроме того, здесь подключили новое освещение и систему видеонаблюдения, провели комплексное озеленение и бережно сохранили старые деревья», — отметила Инна Федотова.

На новой площадке прошли творческие мастер-классы и спортивная разминка, а после активностей гостей угостили горячим чаем.

Благоустройство, развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни — ключевые направления работы партии «Единая Россия». За пять лет в Московской области по народной программе привели в порядок свыше 350 общественных пространств и обустроили более 3 тысяч «народных троп». Благоустройство парков, скверов и площадей продолжается. В 2026 году в регионе обновят 27 парков и лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, а также 12 скверов, в непосредственной близости от которых проживает более 2 миллионов 400 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.