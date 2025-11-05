Профилактика и отказ от курения: как предотвратить рак легких

Онколог Федунь: развитие рака легкого зависит от образа жизни
Заведующий онкологическим отделением Института клинической онкологии Нижегородской области, кандидат медицинских наук Андрей Федунь заявил, что рак легких чаще всего является следствием образа жизни: отсутствия профилактики и курения, сообщает ИА «Время Н».

«Отказ от курения, поддержание активного образа жизни, правильное питание, регулярные профилактические осмотры и контроль состояния легких значительно снижают риски заболевания», — сказал доктор.

По его словам, во всем мире, включая Россию, злокачественные новообразования в легких по-прежнему занимают лидирующие позиции в печальной статистике смертности от рака.

В Российской Федерации каждый год диагностируется около 700 тысяч новых больных. В Нижегородском регионе в 2024 году впервые столкнулись с этим диагнозом 1495 человек. Приведенные данные акцентируют внимание на значимости профилактических мер и своевременной диагностики.

