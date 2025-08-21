Проблемы гарантированы: что будет, если каждый день есть чипсы

«Есть чипсы каждый день неполезно. Как правило, в продукте содержится много насыщенных жиров и трансжиров — они способствуют повышению уровня „плохого“ холестерина, вредят здоровью сосудов и сердца: повышают риск атеросклероза, гипертонии», — сказала Кашух.

Она добавила, что кроме того, в чипсах обычно много соли — одна пачка может содержать до половины суточной нормы. Из-за этого возрастает нагрузка на почки, а риск повышения давления растет еще сильнее. Это особенно опасно для людей с уже имеющейся гипертонией.

«Из-за высокого гликемического индекса (примерно 70-80) чипсы вызывают быстрый подъем уровня глюкозы в крови. Это дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, которая вынуждена вырабатывать большое количество инсулина, чтобы всю эту глюкозу переработать», — рассказала врач.

Кашух пояснила, что из-за того, что чипсы обжариваются в масле при высоких температурах, образуется акриламид — вещество, которое потенциально может иметь канцерогенное действие, то есть, вызывать рак.

«Повышается и риск развития воспалительных процессов. При приготовлении чипсов образуются свободные радикалы — агрессивные молекулы, повреждающие клетки. Это ускоряет старение тканей, может способствовать развитию хронических заболеваний, снижает способность организма восстанавливаться после болезни», — заключила специалист.

24 августа отмечается день рождения чипсов. Именно в этот день в 1853 году Джордж Крам — шеф-повар ресторана при отеле Moon’s Lake Lodge в одном из штатов Нью-Йорка — впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. Клиент пришел в восторг от нового блюда, оно завоевало популярность и стало фирменным в заведении.