Проблема века: диетолог рассказала о причинах ожирения в России

Врач-диетолог Екатерина Ширшова заявила, что в России крайне низкое качество питания, именно это приводит к росту индекса ожирения, оно также влияет на общее здоровье, продолжительность жизни и работоспособность, сообщает kp.ru .

По ее словам, в меню преобладают белый хлеб, макароны и картофель — блюда, богатые только лишь углеводами и негативно влияющие на аппетит, а также соленые закуски. Создается дефицит витаминов и минералов, часто не хватает клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Решение — только в подборе правильной диеты.

«Хоть россияне пока не такие полные, как американцы, но мы едим так, как будто хотим повторить их путь», — сказала доктор.

При этом употребление овощей постепенно увеличивается, но крайне медленно, а перенасыщенность сахаром приводит к хроническим воспалениям и риску онкологических заболеваний.

Критический набор веса ученые уже называют «мировой пандемией». 27% населения России на сегодня страдают от ожирения.