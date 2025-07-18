Проблема века: диетолог рассказала о причинах ожирения в России
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Врач-диетолог Екатерина Ширшова заявила, что в России крайне низкое качество питания, именно это приводит к росту индекса ожирения, оно также влияет на общее здоровье, продолжительность жизни и работоспособность, сообщает kp.ru.
По ее словам, в меню преобладают белый хлеб, макароны и картофель — блюда, богатые только лишь углеводами и негативно влияющие на аппетит, а также соленые закуски. Создается дефицит витаминов и минералов, часто не хватает клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Решение — только в подборе правильной диеты.
«Хоть россияне пока не такие полные, как американцы, но мы едим так, как будто хотим повторить их путь», — сказала доктор.
При этом употребление овощей постепенно увеличивается, но крайне медленно, а перенасыщенность сахаром приводит к хроническим воспалениям и риску онкологических заболеваний.
Критический набор веса ученые уже называют «мировой пандемией». 27% населения России на сегодня страдают от ожирения.