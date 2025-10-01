Прямая угроза здоровью: врач назвал самые опасные осложнения ожирения

Ожирение — это не просто эстетическая проблема, а причина многих тяжелых болезней, избыточный вес несет прямую угрозу здоровью и влияет на продолжительность жизни. О самых опасных осложнениях ожирения РИАМО сообщил бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков.

Врач привел тревожную статистику, согласно которой в России почти каждый 4-й взрослый человек имеет проблемы с весом. По данным министерства здравоохранения РФ, количество мужчин с ожирением составляет 20,6%, женщин — 27,4%. Особенно опасная тенденция — рост числа детей и подростков с избыточным весом (доля этой категории — почти 33%).

По словам Симакова, риски напрямую зависят от индекса массы тела (ИМТ). Так, при ИМТ 30-35 кг/кв. м (ожирение I степени) организм еще может компенсировать нагрузку, вызванную избыточным весом. Однако в этом состоянии значительно возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний — гипертонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, тромбоза глубоких вен, инсульта и др.

«Продолжительность жизни сокращается примерно на 3-5 лет. Избыток жира требует большего объема крови, что заставляет сердце работать интенсивнее. Кроме того, жировая ткань выделяет вещества, которые способствуют сужению сосудов и задержке жидкости в организме, что только увеличивает артериальное давление», — предупредил Симаков.

При ИМТ 35-40 кг/ кв. м (ожирение II степени) люди начинают испытывать сложности в повседневной жизни — жалуются на усталость, боль в суставах, страдают от одышки, нередко храпят во сне, повышается риск появления апноэ (остановка дыхания во сне). У женщин возникают проблемы с зачатием ребенка и вынашиванием беременности, а у мужчин — с потенцией.

«Жировая ткань продуцирует выработку женского гормона взамен мужского тестостерона, что приводит к ухудшению качества спермы и, как следствие, к мужскому бесплодию. Продолжительность жизни при таком весе тоже уменьшается — примерно на 5-8 лет», — подчеркнул бариатрический хирург.

При ИМТ более 40 кг/кв. м (ожирение III степени — морбидное) сложности усиливаются. Уже становится проблематично наклониться и надеть носки или обувь, пройти пешком до магазина или следующей остановки, подняться по лестнице выше второго этажа. Рано или поздно люди сталкиваются с сахарным диабетом 2 типа.

«Кроме того, доказана связь между ожирением и самыми распространенными видами рака (в первую очередь, это рак эндометрия, рак печени, рак поджелудочной железы, колоректальный рак). Из-за критически большого веса есть риск умереть на 8-10 лет раньше возможного срока», — предупредил врач.

Чтобы избежать возможных рисков, необходимо снизить вес до нормально уровня (ИМТ 8,5-24,9 кг/кв. м). Но, как заметил бариатрический хирург, организм тучного человека сопротивляется тому, чтобы терять вес. Для похудения необходимо сократить объем потребляемых калорий. Это и есть самое сложное для полных людей, ведь еда — одно из удовольствий. А учитывая особенность растянутого желудка вмещать довольно большие порции, съесть можно намного больше, чем это требуется организму.

Чтобы помочь таким пациентам, проводятся операции по уменьшению желудка и перестройке системы всасываемости питательных веществ. Показанием является ИМТ более 40 кг/кв. м или 35 кг/кв. м — при наличии диабета 2 типа, гипертонии, апноэ сна и других сопутствующих лишнему веса заболеваний.

«Бариатрическая операция позволяет ограничить количество пищи, поступающей в желудок (после операции уменьшается его объем), и воздействовать на гормон голода, а за счет вмешательства в тонкий кишечник — повлиять на всасываемость питательных веществ. В организм поступает меньше калорий, что и приводит к планомерному и долгосрочному снижению веса. Спустя какое-то время нормализуется обмен веществ, формируются здоровые привычки в питании. Вместе с килограммами уходят и некоторые сопутствующие заболевания — нормализуются сахар крови и артериальное давление», — объяснил Симаков.

