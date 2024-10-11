«Природный шедевр»: врач-эндокринолог рассказала о пользе куриного яйца

Куриное яйцо — это кладезь питательных веществ. В нем содержится практически все, что нужно для развития новой жизни. Неудивительно, что яйца обладают уникальным набором полезных свойств для организма, сообщила РИАМО врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

Всемирный день яйца отмечается во вторую пятницу октября. В 2024 году праздник выпал на 11 октября. Яйца являются одними из главных продуктов в кулинарии, а также популярны во всех странах и культурах мира.

«Белок куриного яйца — эталон качества среди белковых продуктов. Он содержит все незаменимые аминокислоты в идеальном для человека соотношении. Это делает яйца отличным выбором для тех, кто заботится о здоровье мышц и хочет нарастить мышечную массу», — рассказала Казачкова.

Она подчеркнула, что в желтке содержится целый комплекс витаминов и минералов. Яйца особенно богаты холином — веществом, которое играет ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы и печени. Холин также участвует в синтезе лецитина, который является важным компонентом клеточных мембран.

По словам специалиста, яйца являются отличным источником витамина А, который необходим для здоровья глаз и кожи. Кроме того, в них содержатся селен и цинк — минералы, играющие важную роль в работе иммунной системы.

Еще одним достоинством яиц является их способность укреплять костную систему. Благодаря высокому содержанию кальция и витамина D этот продукт способствует поддержанию здоровья костной ткани. Современные исследования показывают, что для большинства людей употребление до 1-2 яиц в день безопасно и даже полезно.

Врач напомнила, что на пользу яиц влияет способ их приготовления. Наиболее полезными считаются яйца всмятку или в мешочек, так как сохраняется максимум питательных веществ. Также хороши вареные вкрутую, а жареные яйца менее полезны из-за добавления масла и высокой температуры приготовления.

«Однако у яиц есть и минусы. Главный из них — риск заражения сальмонеллезом при употреблении сырых яиц. Поэтому важно всегда тщательно мыть яйца перед использованием и избегать употребления сырых яиц», — рекомендовала эндокринолог.

Помимо этого, некоторым людям с повышенным уровнем холестерина в крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть рекомендовано ограничить потребление яиц. В таких случаях лучше проконсультироваться с врачом.

«Я рекомендую включать яйца в свой рацион, но делать это разумно. Слушайте свой организм, учитывайте индивидуальные особенности и не забывайте о разнообразии в питании», — заключила Казачкова.