Природный антидепрессант: как массаж влияет на тело и организм человека

Сегодня массаж воспринимается многими как способ снять усталость после рабочего дня. Но профессиональный лечебный массаж — это не просто удовольствие, а эффективный метод терапии, который оказывает реальное влияние на здоровье костно-мышечной, нервной и даже иммунной систем, сообщила РИАМО врач-физиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Мурашкина.

«Современные массажные методики вобрали в себя лучшие практики мировых школ. Тайский массаж работает через воздействие на энергетические линии тела, техника гуаша позволяет глубоко прорабатывать ткани с помощью специальных скребков, а классический медицинский массаж основан на научно доказанных принципах анатомии и физиологии. Однако действительно лечебный эффект возможен только тогда, когда процедура проводится квалифицированным специалистом с медицинским образованием», — рассказала физиотерапевт.

Массаж как средство борьбы со стрессом

Постоянные нагрузки, малоподвижный образ жизни, бесконечные стрессы — все это приводит к спазмам в области шеи и плеч, ухудшению кровоснабжения мозга, хроническим головным болям и раздражительности. Массаж шейно-воротниковой зоны помогает снять мышечные зажимы, восстановить нормальное кровообращение и устранить последствия психоэмоционального перенапряжения.

«Особые техники, такие как разминание триггерных точек, миофасциальный релиз и тепловое воздействие, направлены на глубокую проработку тканей и восстановление их нормального тонуса», — отметила Мурашкина.

Массаж головы — природный антидепрессант

Массаж жевательных, височных и затылочных мышц способствует снижению нервного напряжения, улучшению кровоснабжения мозга, повышению стрессоустойчивости и улучшению общего эмоционального состояния.

«Эффект можно сравнить с мягким антидепрессантом природного происхождения, без побочных действий», — добавила врач.

Регулярность и внимательный выбор специалиста

Единичный сеанс принесет кратковременное облегчение, но для стойкого результата необходим системный подход. Оптимальный курс лечебного массажа составляет 8-10 процедур, проводимых 2–3 раза в год. Такой режим помогает организму восстанавливаться, адаптироваться к стрессам и предотвращать хронические заболевания.

«И главное — выбирайте специалиста внимательно. Лечебный массаж — это не развлечение. Он требует глубокого знания анатомии, физиологии и лечебных техник. Поэтому доверять свое здоровье стоит только проверенным профессионалам с медицинским образованием», — заявила Мурашкина.

Профессиональный массаж — это не только способ почувствовать себя лучше сегодня, но и мощная инвестиция в ваше здоровье и качество жизни на годы вперед, заключила врач.