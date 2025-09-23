Приемы против осенней хандры: как вернуть энергию за 14 дней

Психолог Айринг: работа с телом и гормонами поможет избавиться от осенней хандры

Осень для многих — испытание. Сокращение светового дня снижает уровень серотонина — «гормона счастья и мотивации», а холод и сырость повышают уровень кортизола, отвечающего за стресс. Организм реагирует сонливостью, мышечной слабостью, ощущением тяжести, снижением иммунитета. Психика — раздражительностью, тревожностью и потерей энергии. Однако восстановить тонус, несмотря на время года, реально всего за 14 дней, рассказала РИАМО практический психолог, создатель центра психологии «Время Жить» Наталия Айринг.

Четыре шага к энергетической мобилизации

По словам Айринг, первый этап — работа с телом и гормональной регуляцией. Это основа, которая запускает процессы восстановления.

Регулярный сон. Сон - главный источник энергии. Важно ложиться и вставать в одно и то же время, спать 7–8 часов и засыпать до 23:00. Такой режим восстанавливает циркадные ритмы, стабилизирует гормональный фон и возвращает жизненный тонус.

Движение. Физическая активность — мощный природный стимулятор энергии. Физическая активность необязательно должна быть интенсивной. Подойдут прогулки на свежем воздухе, йога, растяжка, дыхательные практики или плавание. Достаточно 20–40 минут в день. Движение улучшает кровообращение, насыщает ткани кислородом, повышает уровень эндорфинов и делает сон глубже.

Светотерапия. Яркий дневной свет — естественный регулятор циркадных ритмов. Осенью стоит использовать светотерапию: 15–30 минут с утра при яркой лампе или фитолампе. Это помогает организму «включаться» в день и компенсирует нехватку солнца.

Сбалансированное питание. Рацион — еще один фундамент. Белок, овощи, фрукты, омега-3 и витамин D поддерживают иммунитет и гормональный баланс. Быстрые углеводы и сахар лучше ограничить. Осенью полезно добавить микроэлементы, например магний.

Три шага для восстановления психики

Следующий этап — забота о психике. Практики осознанности снижают тревожность, укрепляют чувство контроля и помогают сохранять внутреннюю опору, отметила эксперт.

Осознанность. Ежедневные практики - дыхательные упражнения, короткие медитации - помогают расслабиться и быстрее восстанавливаться. Для глубокой работы подойдут ребефинг или холотропное дыхание, которые активизируют митохондрии и «заряжают» организм.

Ритуалы. Положительные ритуалы формируют ощущение стабильности. Например, вечером полезно записывать три благодарности и три приятных события дня в свой дневник благодарностей, утро начинать с легкой растяжки с дыханием и визуализацией энергии, перед сном — выключать гаджеты и переходить «внутрь себя» с помощью спокойной музыки.

Социальная активность. Общение с близкими — мощный антистресс. Совместные дела и обмен эмоциями наполняют энергией и дают ощущение того, что в жизни есть смысл.

Как внедрить привычки

Знать полезные советы легко, а вот встроить их в жизнь сложнее. Мозг сопротивляется переменам и тянет в привычную лень. Рабочая стратегия — маленькие шаги:

заменить час прогулки на 10 минут;

вместо полноценной тренировки сделать короткую растяжку;

использовать визуальные напоминания: стикеры, чек-листы;

совмещать новые практики с уже привычными действиями (например, дыхание — вместе с утренним кофе).

Личные практики

«В своей жизни я уже давно использую ряд привычек, которые помогают сохранять энергию в осенний период. Утро начинаю с дыхательных практик и легкой зарядки. Иногда это всего три минуты, а иногда 15 — в зависимости от того, насколько тяжелым было пробуждение. Даже лежа можно сделать упражнения, которые разгоняют лимфу и придают бодрость», — рассказала Айринг.

Днем нужно стараться гулять на свету, и даже дождь не помеха — достаточно взять зонт. Вечером важны структурированные ритуалы: короткая медитация, запись чувств, воображаемое «очищение» с помощью душа или световых образов. Обязательно уделяйте 10–15 минут активационным практикам с телом и голосом, чтобы поддерживать контакт с собой. Осенью корректируйте питание и принимайте необходимые микроэлементы: например, магний весной и осенью.

«Эти привычки позволяют мне поддерживать психофизиологическую энергию, предотвращать падение настроения и достаточно просто регулировать свое состояние. И я уверена, что и вы сможете найти привычки, которые будут помогать вам легко проходить через любые застойные периоды», — заключила эксперт.