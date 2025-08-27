Причина в челюсти: ортодонт рассказала, как прикус может вызывать головную боль

Регулярная тупая и ноющая головная боль не всегда связана с усталостью или мигренью. Одной из частых, но недооцененных причин такого состояния может быть гипертонус жевательных мышц, возникающий из-за нарушений прикуса, сообщила РИАМО врач-ортодонт, спикер Eurokappa Academy Ирина Диденко.

«При неправильной окклюзии нагрузка на челюстной аппарат распределяется неравномерно. Жевательные мышцы работают с перенапряжением даже в покое, что приводит к их хроническому спазму и головной боли напряжения», — пояснила Диденко.

По ее словам, при длительном гипертонусе пациенты наиболее часто жалуются на давящую боль в висках или затылке, чувство тяжести в голове и утомляемость, не проходящую даже после отдыха. Симптомы нарушений прикуса могут быть незаметны на первый взгляд. Это повышенная стираемость эмали, щелчки или хруст в височно-нижнечелюстных суставах, трудности при жевании, частые боли в лице и шее. Нередко пациенты отмечают усталость челюстей после долгого разговора или приема пищи.

Еще одно возможное последствие — бруксизм, непроизвольное сжатие или скрежетание зубами во сне. Он усиливает перенапряжение мышц, провоцирует утренние головные боли, чувство разбитости и усталости. Со временем это может привести к трещинам эмали, повышенной чувствительности и другим проблемам с зубами.

Ортодонт отметила, что во время приступов боли можно аккуратно помассировать жевательные мышцы, чтобы облегчить состояние. Массаж можно делать 1–2 минуты с каждой стороны, избегая резких или болезненных надавливаний. Это поможет временно снизить спазм и уменьшить боль, но не заменяет полноценного лечения.

Исправить нарушения прикуса можно с помощью ортодонтического лечения — коррекции прикуса с использованием брекетов или более современной альтернативы — элайнеров. Многие пациенты замечают, что после исправления прикуса у них улучшается не только улыбка, но и общее самочувствие, проходит головная боль и нормализуется сон. Это закономерно, потому что организм — единая система. И прикус в ней играет важную роль.

При регулярных головных болях, утренней усталости, скрежетании зубов или болях в области челюстей стоит обратиться к ортодонту. Правильная диагностика поможет выявить и устранить не симптом, а причину проблемы, заключила эксперт.