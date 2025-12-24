Праздничные «конфликты»: какие сочетания еды и напитков опасны для желудка

Новогодний стол — это не только радость, но и серьезное испытание для пищеварительной системы. Именно в праздники гастроэнтерологи чаще всего фиксируют обострения гастрита, панкреатита и проблем с желчным пузырем. Причина — не отдельные продукты, а их неудачные сочетания, которые перегружают ЖКТ, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Одним из самых тяжелых вариантов считается комбинация жирного мяса с молочными продуктами. Свинина или утка в паре с сыром, сливочными соусами или сметаной значительно замедляют пищеварение и повышают нагрузку на поджелудочную железу. Не менее опасно смешивать разные виды мяса — копченое, жареное и соленое — с крахмалистыми гарнирами и сладкими десертами. В результате формируется плотный „пищевой ком“, который может вызывать вздутие, изжогу и тошноту», — сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что отдельного внимания заслуживает алкоголь. Его сочетание с газированными напитками ускоряет всасывание этанола и усиливает раздражение слизистой желудка. А алкоголь вместе с жирной рыбой — семгой, селедкой в масле, салом — резко стимулирует выработку желчи и может спровоцировать желчную колику у людей с желчнокаменной болезнью.

По словам врача, чтобы снизить риски, важно упрощать приемы пищи: выбирать один источник белка, добавлять овощи и избегать многокомпонентных сочетаний. Такой подход помогает сохранить комфорт и не омрачить праздник проблемами со здоровьем.

