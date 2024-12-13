Правительство утвердило план по сокращению потребления алкоголя в России
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Кабмин РФ утвердил план из 29 мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.
Основная цель концепции до 2030 года — уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.
Новая стратегия направлена на формирование культуры здорового образа жизни, предотвращение чрезмерного употребления алкоголя, развитие системы медицинской и социальной реабилитации для людей, страдающих от алкогольной зависимости.
Кроме того, стратегия предусматривает раннее выявление проблем и предоставление профилактических консультаций.
В министерстве добавили, что будет исследована практика регионов по контролю по регулированию времени продажи крепкого алкоголя и разработана рекомендация по ограничению размещения алкоголя возле касс в магазинах.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил продавать россиянам алкоголь только при наличии особой отметки в профиле на портале «Госуслуги».